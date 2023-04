केजरीवाल को मिले CBI के समन पर भड़की AAP, केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा- 'भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगी लड़ाई'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए CBI ने समन भेजा है. सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है. केजरीवाल को मिले सीबीआई के समन से भड़की आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकार निशाना साधा. आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अडानी मुद्दे पर बोलने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है. उन्होंने जोर दिया कि ऐसे नोटिस से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं रुकेगी.

‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि CBI का समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए रविवार सुबह 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है.