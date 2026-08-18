दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में ACB का बड़ा एक्शन, AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार

दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार (18 अगस्त) को अरेस्ट किया है. ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में हुई है. इस मामले में जैन के अलावा 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ACB ने सत्येंद्र जैन के साथ ही पूर्व DJB CEO और IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN Enterprises के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, Euroteck Environment Pvt. Ltd. के मालिक राजा कुमार कुर्रा और Srijanhar के प्रोपराइटर पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है.
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार में सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री थे. उनके पास स्वास्थ्य, उद्योग, गृह, लोक निर्माण विभाग (PWD), बिजली, शहरी विकास और जल (दिल्ली जल बोर्ड) जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग थे. दिल्ली जल बोर्ड के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) टेंडर में वित्तीय गड़बड़ी हुई. एजेंसी ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गईं कि एक खास कंपनी को फायदा मिले. इस मामले में ED ने दिसंबर 2025 में सत्येंद्र समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17.70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.
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सत्येंद्र जैन दिल्ली के शकूरबस्ती विधासभा सीट से 2013, 2015 और 2020 में विधायक चुने गए थे. 2025 में भी उन्होंने इसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा. लेकिन, BJP के करनैल सिंह के हाथों करारी हार मिली थी.
The Anti-Corruption Branch (ACB), Government of NCT of Delhi has arrested six accused persons:
1. Satyendar Kumar Jain, former Minister of Water, GNCTD,
2. Udit Prakash Rai (IAS), former CEO, Delhi Jal Board,
3. Ankit Srivastava, former contractual consultant, Delhi Jal Board… pic.twitter.com/Q2hxt1Ofgt
— ANI (@ANI) August 18, 2026
अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन पर कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. इसके बाद ED ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन से जेल में थे. 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दी थी. इसके बाद वह 19 अक्टूबर 2024 को तिहाड़ से बाहर आए थे.
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सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का बयान आया है. ढांडा ने कहा कि BJP को आम आदमी पार्टी से डर लगता है. जिस जल बोर्ड के टेंडर का हवाला दिया जा रहा है, उस वक्त सतेंद्र जैन तिहाड़ जेल में थे.