नई दिल्ली: बीते कुछ महीनों से नागरिकता विधेयक के खिलाफ देश की राजधानी में प्रदर्शन जारी है. इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी खूब तेज़ हो गई है. इस प्रदर्शन ने कई बार हिंसक रूप भी लिया है और इसी सिलसिले में बीते सोमवार कोउत्तर पूर्वी दिल्ली में जम कर हंगामा, आगजनी और पत्थरबाजी का भी मामला सामने आया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कानून-व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए सोमवार की देर रात उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर डेरा डाला.

AAP Ministers @AapKaGopalRai, @ImranHussaain along with MLAs @dilipkpandey @Sanjeev_aap @akhilesht84 and @KhanAmanatullah waiting outside LG’s residence.

Its been more than 1 hour, AAP Leaders are still waiting to meet the Lt Governor on the deteriorating law & order of Delhi pic.twitter.com/VPjobsSwGT

— AAP (@AamAadmiParty) February 24, 2020