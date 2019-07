नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को दक्षिण दिल्ली सीट के लोकसभा नतीजे को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. इस सीट से भाजपा के रमेश बिधूड़ी को विजेता घोषित किया गया है. चड्ढा ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, मगर बिधूड़ी 3.6 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे.

AAP leader Raghav Chadha has filed a petition in Delhi High Court challenging the results of the election held in South Delhi parliamentary constituency from where he was the candidate. BJP’s Ramesh Bidhuri is the MP from the constituency pic.twitter.com/ujPITR4O1G

— ANI (@ANI) July 4, 2019