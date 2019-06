नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति को पीटने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोम दत्त को दोषी करार दिया है. कोर्ट दत्त को आईपीसी धारा 325 (स्वेच्छा से बिना किसी उकसावे के गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया गया है. गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सात साल के कारावास की सजा का प्रावधान है. अदालत सजा का एलान 4 जुलाई को करेगी.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल ने दत्त को आईपीसी धारा 325 (स्वेच्छा से बिना किसी उकसावे के गंभीर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोक कर रखना),147 (दंगा)और 149 (अवैध रूप से जमा होना) के तहत दोषी ठहराया.

अदालत ने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 को शाम करीब आठ बजे सोम दत्त अपने 50 समर्थकों के साथ फ्लैट नंबर 13 पर गए, जहां शिकायतकर्ता मौजूद था. आरोपी और उसके सहायक ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं.

AAP MLA Somdutt has been convicted by a special court today for voluntarily causing injury in a matter pertaining to 2015. The court will decide the quantum of sentence on July 4.

