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AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की छापेमारी, कार्रवाई से भड़के भगवंत मान

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. अशोक कुमार मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और पार्टी के बड़े चेहरे अशोक कुमार मित्तल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जालंधर और गुरुग्राम सहित कई शहरों में उनके और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया था.

ED की दिल्ली यूनिट ने एक साथ 8 से 10 ठिकानों पर तलाशी शुरू की. इसमें अशोक मित्तल का घर, उनकी संपत्तियां और उनका फार्महाउस शामिल है. मुख्य रूप से जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के परिसर और गुरुग्राम के टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस में भी जांच टीमें पहुंचीं. ये सभी संस्थान लवली यूनिवर्सिटी ग्रुप का हिस्सा बताए जा रहे हैं.

मामला क्या है?

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई फेमा (FEMA) के कथित उल्लंघन से जुड़ी है. जांच एजेंसी को संदेह है कि इन शिक्षण संस्थानों और सांसद के व्यापारिक लेन-देन में विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को लेकर कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं. ED की टीमें फिलहाल वित्तीय रिकॉर्ड और फंड से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही हैं ताकि पैसों के हेरफेर की पुष्टि की जा सके.

राजनीतिक टाइमिंग और राघव चड्ढा कनेक्शन

इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है. कुछ ही दिन पहले आप ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में अपना उप-नेता बनाया था. राघव चड्ढा और पार्टी के बीच आई दूरियों के बाद मित्तल का कद बढ़ाया गया था, लेकिन इस प्रमोशन के तुरंत बाद उन पर जांच एजेंसी का शिकंजा कस गया है.

Aam Aadmi Party claims, “ED raids underway at the residence of AAP Rajya Sabha MP Ashok Mittal in Jalandhar.” Mittal was recently appointed deputy leader of the AAP Rajya Sabha, replacing Raghav Chadha — ANI (@ANI) April 15, 2026

भगवंत मान का पलटवार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे “चुनावी पैंतरा” करार दिया.

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भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू… आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ED की रेड..typical मोदी स्टाइल..

हम भो पत्ते नहीं

जो शाख से टूट कर

गिर जाएँगे

आंधियो को कह दो अपनी औक़ात में रहें — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 15, 2026

मान ने लिखा, “बीजेपी ने पंजाब चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. आप सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, यह मोदी जी का वही पुराना स्टाइल है.” उन्होंने शायराना अंदाज में चेतावनी देते हुए लिखा, “हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूटकर गिर जाएंगे, तूफानों से कह दो कि अपनी हद में रहें.”