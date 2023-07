राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने AAP MP संजय सिंह के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए सस्पेंड किया

Rajya Sabha: राज्यसभा सभापति (Rajya Sabha Chairman) जगदीप धनखड़ ने आज सोमवार को आप सांसद संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) को मणिपुर के मुद्दे (Manipur issue) पर सदन में विपक्ष के विरोध (Opposition’s protest) के दौरान मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है.

मणिपुर के मुद्दे पर वहीं लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामें के चलते लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12.08 बजे अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को आरंभ होने के कुछ ही देर बाद, विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य साकेत गोखले ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली और इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए. उन्हें नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए 11 नोटिस मिले हैं. उन्होंने नोटिस देने वाले सभी सदस्यों के नाम के साथ उनके दल और उनके मुद्दों का उल्लेख किया और कहा कि सभी नोटिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.