Hindi India Hindi

Aap Removes Raghav Chadha From Rajya Sabha Deputy Leader Post Replaces With Ashok Mittal

AAP ने राघव चड्ढा को दिया बड़ा झटका! अहम पद से हटाया, बोलने पर भी रोक

AAP Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को इस अहम पद से मुक्त कर दिया है. उनकी जगह अब पंजाब से सांसद और शिक्षाविद् अशोक मित्तल ये जिम्मेदारी संभालेंगे.

Image Source- PTI

Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा में अपने संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर यानी उप-नेता के पद से हटा दिया है. उनकी जगह अब पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित कर दिया है. हालांकि, इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, राघव चड्ढा इस बदलाव के सिलसिले में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करने पहुंचे हैं.

अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी

अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की कमान अशोक मित्तल के हाथों में होगी. पंजाब से आने वाले मित्तल एक सफल उद्यमी और शिक्षाविद् हैं. पार्टी को उम्मीद है कि वह उच्च सदन में पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को ये भी सूचित किया है कि सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए. राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पार्टी इसे केवल प्रशासनिक फेरबदल करार दे रही है.

चर्चा में रहे राघव चड्ढा के मुद्दे

राघव चड्ढा भले ही अब इस पद पर न हों, लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज्यसभा के भीतर उन्होंने आम जनता से जुड़े कई ऐसे तकनीकी और बुनियादी मुद्दे उठाए, जिन्होंने सोशल मीडिया और संसद के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरीं. इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा मोबाइल डेटा और उपभोक्ता अधिकार से संबंधित था.

राघव चड्ढा ने शून्यकाल के दौरान तर्क दिया था कि मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ न्याय नहीं कर रही हैं. उन्होंने मांग की थी कि यदि किसी यूजर के डेली प्लान जैसे 1.5GB या 2GB प्रतिदिन, का डेटा पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसे अगले दिन के लिए रोलओवर किया जाना चाहिए.

Add India.com as a Preferred Source

मोबाइल रिचार्ज-इंटरनेट डेटा पर उठाए सवाल

चड्ढा ने एक बहुत ही प्रगतिशील विचार रखते हुए कहा कि इंटरनेट आज बिजली और पानी की तरह जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है. उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपयुक्त डेटा को डिजिटल एसेट माना जाए. जिस तरह हम जितनी बिजली खर्च करते हैं उतने का ही बिल देते हैं, उसी तरह डेटा के मामले में भी उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि उनका बचा हुआ डेटा बर्बाद न हो और वे उसे अगले रिचार्ज में एडजस्ट कर सकें.

सांसद ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद कर दी जाती है, जो उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है. उन्होंने मांग की कि दैनिक डेटा सीमा के बजाय मासिक डेटा सीमा की व्यवस्था होनी चाहिए. इससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी वाले दिन या जरूरत पड़ने पर अधिक डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे और उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा.