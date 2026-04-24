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'ऑपरेशन लोटस' का घटिया खेल, राघव के साथ 7 सांसदों के BJP में शामिल होने पर भड़की 'AAP'
AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, 'पंजाब में भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस का खेल किया जा रहा है. सांसदों को तोड़ा जा रहा है. ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं.
राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने और आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ हुई अनबन के कुछ दिनों बाद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने का ऐलान किया. राघव ने कहा के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के 7 और सांसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाले हैं. राघव के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी का भी बयान आया. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा,’आज जो हुआ, ये ‘ऑपरेशन लोटस’ (Operation Lotus) का घटिया खेल है. ये भगवंत मान के अच्छे कामों को रोकने की साजिश है. पंजाब की जनता इन 7 सांसदों को कभी माफ नहीं करेगी. इन्होंने पंजाब की पीठ पर छुरा घोंपा है.
‘पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा’
संजय सिंह ने कहा, ‘राजिंदर गुप्ता का इतिहास उठाकर देखिए. साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल… इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया. इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है. धोखा दिया है. पंजाब की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी. उसे रोकने का काम किया है.’ सिंह ने कहा, ‘मैं PM मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने ये घिनौना खेल पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी के साथ खेला है. आपको भी इस गद्दारी और धोखे के लिए पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी.’
‘दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है BJP’
संजय सिंह ने कहा, ‘पंजाब में भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस का खेल किया जा रहा है. सांसदों को तोड़ा जा रहा है. ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं. मैं बता दूं कि अशोक मित्तल के यहां कुछ दिन पहले ED का छापा पड़ा और उन्हें तोड़ लिया गया.’ संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा, ‘जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ काले कानून पास किए, उस पार्टी में जाकर आप ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे. जिस पार्टी के अंदर अपराधी, पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं. उनके साथ जाकर आप क्रांति करना चाहते हैं? लाखों करोड़ रुपये जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार ने किया. आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है BJP. वहां जाकर ईमानदारी के साथ रहेंगे. कौन मानेगा आपकी बात?’
राघव के साथ कौन-कौन से सांसद BJP में हो रहे शामिल?
- राघव चड्ढा (Raghav Chadha): इन्होंने 2012-13 में AAP जॉइन की थी और पार्टी के जाने-माने चेहरों में शामिल रहे. पहले दिल्ली से विधायक रहे, बाद में 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.
- संदीप पाठक (Sandeep Pathak): शिक्षाविद से नेता बने संदीप पाठक 2022 में AAP से जुड़े. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और पार्टी के संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे.
- अशोक मित्तल (Ashok Mittal): मशहूर शिक्षा उद्यमी अशोक मित्तल 2022 में AAP के जरिए राजनीति में आए. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.
- हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) : पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने 2022 में AAP जॉइन की और पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाए गए.
- राजेंद्र गुप्ता (Rajendra Gupta): राजेंद्र गुप्ता लंबे समय से AAP से जुड़े माने जाते हैं और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे. हालांकि इनके सांसद बनने की जानकारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है.
- विक्रम साहनी (Vikramjit Singh Sahney): समाजसेवी और उद्योगपति विक्रमजीत साहनी 2022 में AAP में शामिल हुए और पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.
- स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal): स्वाति मालीवाल 2015 के आसपास AAP से जुड़ीं. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और 2024 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनीं.
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