मुंबई: उच्चतम न्यायालय द्वारा मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो ट्रेन के डिब्बों का शेड बनाने के लिए और पेड़ काटे जाने पर रोक लगाने के बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने कहा है कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. एमएमआरसी का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए अब और कोई पेड़ नहीं काटेंगे. हालांकि इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया कि जितने पेड़ काटने की आवश्यकता थी, पहले ही उनकी कटाई की जा चुकी है. MMRC ने भी जानकारी दी कि, उच्च न्यायालय ने 2185 पेड़ों के काटे जाने की स्वीकृत दी थी जिसमें से 2,141 पेड़ काटे जा चुके हैं. अब इन पेड़ों को साइट से साफ कर दिया जाएगा और इसके बाद की निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा.

We respect the order of the Hon’ble Supreme Court dated October 7, 2019. Following is our official statement. pic.twitter.com/o8CjSmHAB2



MMRC ने जानकारी दी कि, उच्च न्यायालय द्वारा कटने के लिए अधिकृत किए गए 2185 पेड़ों में से 2,141 पेड़ गिर गए हैं. अब इन पेड़ों को साइट से साफ कर दिया जाएगा और इसके बाद की निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा. MMRCL ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने शहर भर में 24,000 पेड़ लगाए हैं. MMRCL के अनुसार, उनके द्वारा लगाए गए 24,000 पेड़ों में से कुछ मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के नीचले क्षेत्रों में हैं ताकि इसकी हरियाली को पुनर्जीवित किया जा सके.

Promises kept Commitments delivered. #MMRC has planted arnd 24,000 trees across Mumbai including #AareyMilkColony and degraded areas of #SGNP. Sturdy native species like Behada,Kadamb, Karanj etc 6 – 12 inch girth & 12-15 ft height planted. 2 years efforts and results show up. pic.twitter.com/bC4TOB5Qnp

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) October 6, 2019