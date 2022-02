Aarogya Setu App: आपने अपने मोबाइल में जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो जानते हैं-बड़े काम की चीज है. इसपर आपको कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं के साथ ही टीकाकरण सहित कई तरह की जानकारियां मिलती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐप के जरिए एक क्लिक मे अब आपको अपना पूरा मेडिकल डाटा भी मिल जाएगा. जी हां, सही सुना आपने अब आपको आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आपको अपने 14 अंकों का यूनीक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) का नंबर मिल सकता है और इस नंबर का इस्तेमाल कर आप अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) पर आसानी से अपलोड (Upload) कर सकते हैं. इस सुविधा की खास बात ये है कि इसके जरिए यूजर्स एक ही जगह पर अपना हेल्थ रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं और भविष्य में जब भी जरूरत हो इसे देख सकते हैं.Also Read - UP School Reopen: यूपी में 14 फरवरी से खुलने जा रहे सभी स्कूल, कोरोना नियमों का सभी को करना होगा पालन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को स्वास्थ्य ऐप–आरोग्य सेतु के साथ जोड़ने की घोषणा की है. इसके जरिए 14 अंको वाले विशिष्‍ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या का लाभ आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं को मिल सकेगा. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कोई भी यूजर अपना विशिष्ट एबीएचए नंबर (ABHA) जेनरेट कर सकता है, जिसके बाद वह डॉक्टर के नुस्खे, लैब रिपोर्ट, अस्पताल के रिकॉर्ड आदि सहित अपने मौजूदा और नए मेडिकल रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए एबीएचए नंबर का उपयोग कर सकता है और इन रिकॉर्ड्स को डॉक्टर या हॉस्पिटल के साथ साझा कर सकता है.

Empowering citizens with advanced healthcare system!

Over 21.4 crore Aarogya Setu users will now be able to create 14-digit unique Ayushman Bharat Health Account (ABHA) number from the app.

This integration will strengthen digital health ecosystem.

