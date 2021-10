Aatmanirbhar Bharat Swayampurna Goa Programme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम’ के लाभार्थियों से आज बातचीत की. पीएम मोदी (PM Modi) को लाभार्थियों ने योजना से मिले लाभ के बारे में बताया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवोन्मेषी, संवेदनशील और जिम्मेदार नौकरशाही से लोगों को फायदा मिलेगा.Also Read - पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से सीएम नाराज, पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा- इस 'काले कानून' पर विचार करें

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए इस योजना को ग्राउंड जीरो पर लागू किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि गोवा का मतलब प्रकृति और पर्यटन है, लेकिन आज विकास का नया मॉडल भी यहां नज़र आ रहा है. ये एक सामूहिक प्रयासों का नतीजा है.

Goa means nature and tourism, but today it also means new model of development and a reflection of collective efforts: Prime Minister Narendra Modi during interaction with beneficiaries and stakeholders of ‘Aatmanirbhar Bharat Swayampurna Goa’ programme pic.twitter.com/1nx2d4v7l1

— ANI (@ANI) October 23, 2021