'अभी तो हमने स्टार्ट किया है...' क्या है CJP के इस संदेश के मायने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब क्या चाहती है पार्टी

CJP Demands: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को दोपहर अपने पद से से इस्तीफा दे दिया. इस इस्तीफा के तुरंत बाद कॉक्रोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें लिखा था, अभी तो हमने स्टार्ट किया है. इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं. एक तो सीजेपी की सारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है, दूसरी ओर अभी नीट परीक्षा लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के मुआवजे को लेकर कोई पहल नहीं हुई है. सीजेपी ने साफ किया है कि सारी मांगे पूरी होने तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा.
Dharmendra Pradhan Resign: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा- भारत की युवाशक्ति ही, देश की असली ताकत
इस स्टोरी के कुछ देर बाद सीजेपी ने इंस्टा पर एक और स्टोरी लगाई. इसमें धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर में लिखा था, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना. इस संदेश के नीचे कॉक्रोच और मुकुट की इमोजी थी. ये बता रही है कि कॉक्रोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सिर्फ अपनी पहली जीत मान रही है. इसके बाद वह इस आंदोलन की और सभी मांगों को पूरी करने बाद ही अपना प्रदर्शन खत्म करेगी. साथ ही दूसरी स्टोरी की इमोजी बता रही है कि कॉक्रोच आगे भी देश के युवाओं की आवाज बनेगी और सरकार के सामने उसे मजबूती से उठाएगी.
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सीजेपी की ओर से केंद्र सरकार को बताई गई कई मांगें अभी लंबित हैं. इसमें आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये, विरोध करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना और RAF और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी शामिल है. बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. वह देश के युवाओं को कुचक्र में नहीं फंसने देना चाहते हैं. देश के छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है.
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