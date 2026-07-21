लाठीचार्ज, आंसू गैस, बर्बर पिटाई... भावुक हुए अभिजीत दिपके, बोले- अब नहीं निकालूंगा मार्च, युवाओं का खून नहीं देख सकता

दिल्ली में हुए ‘चलो संसद’ मार्च के बाद छात्र आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है. प्रदर्शन के अगले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके अस्पताल पहुंचे और लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का हाल जाना. इस मुलाकात के बाद उन्होंने भावुक बयान देते हुए कहा कि वो दोबारा ऐसा मार्च आयोजित नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को उठाना पड़ता है.
अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए दावा किया कि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने एक छात्रा की हालत को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आंदोलन का मकसद किसी भी युवा को चोट पहुंचाना नहीं था. उनका कहना था कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का परिणाम युवाओं के घायल होने के रूप में सामने आता है, तो भविष्य में ऐसी स्थिति से बचना जरूरी है.
सोमवार को हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से संसद की तरफ मार्च निकालने के लिए एकत्र हुए थे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी मांगें लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं और वे अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहते थे. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और कई प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को फूल देकर आगे बढ़े, लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, हालात तनावपूर्ण हो गए.
कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया. मौके पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं. इस दौरान कई लोग घायल हुए और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती गई. पार्टी के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया और कई स्वयंसेवकों को गंभीर चोटें आईं. पार्टी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान मौजूद कुछ प्रमुख लोगों के साथ भी धक्का-मुक्की हुई.
CJP के प्रवक्ता अशुतोष रांका ने दावा किया कि कई युवाओं के सिर पर गंभीर चोटें आईं और कुछ स्वयंसेवकों की हड्डियां तक टूट गईं. उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई ने आंदोलन को और व्यापक बना दिया है.
दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और कई स्थानों पर बैरिकेड तोड़ने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार, हालात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी.
पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी और उसी के तहत कार्रवाई की गई.
प्रदर्शन के दौरान CJP के प्रतिनिधियों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच बातचीत भी हुई. प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत कई मुद्दे उठाए. हालांकि, बैठक के बाद CJP नेताओं ने कहा कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर-मंतर पहुंच गए. संगठन के नेताओं ने कहा कि वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे. दूसरी तरफ संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है. कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है. वांगचुक ने अस्पताल से छुट्टी मिलने की इच्छा जताई थी ताकि वो आंदोलन में शामिल हो सकें. वहीं, चिकित्सकों का कहना है कि पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रहना जरूरी है.
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