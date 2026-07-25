प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत, बताया टेस्ट रिपोर्ट में कौन सी बीमारी हुई Diagnos

प्रदर्शन के बीच सीजेपी संस्थापक संस्थापक अभिजीत दीपके की तबियत ठीक नहीं है.

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Abhijeet Dipke

दिल्ली के जंतर मंतर और कई अन्य राज्यों में CJP का प्रदर्शन जारी है. इस बीच संस्थापक अभिजीत दीपके की तबियत ठीक नहीं है. अब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं. अभिजीत ने खुद यह जानकारी दी है कि उनकी बीमारी डायग्नोस हो गई है. देखें वीडियो-

Have been diagnosed with typhoid, but the fight will go on until Dharmendra Pradhan resigns! pic.twitter.com/8iHSZdF6K7 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 25, 2026

खबर अपडेट की जा रही है…