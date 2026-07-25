प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत, बताया टेस्ट रिपोर्ट में कौन सी बीमारी हुई Diagnos

प्रदर्शन के बीच सीजेपी संस्थापक संस्थापक अभिजीत दीपके की तबियत ठीक नहीं है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 25, 2026, 11:05 AM IST
Abhijeet Dipke
Abhijeet Dipke

दिल्ली के जंतर मंतर और कई अन्य राज्यों में  CJP का प्रदर्शन जारी है. इस बीच संस्थापक अभिजीत दीपके की तबियत ठीक नहीं है. अब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं. अभिजीत ने खुद यह जानकारी दी है कि उनकी बीमारी डायग्नोस हो गई है. देखें वीडियो-

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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