प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत, बताया टेस्ट रिपोर्ट में कौन सी बीमारी हुई Diagnos

दिल्ली के जंतर मंतर और कई अन्य राज्यों में CJP का प्रदर्शन जारी है. इस बीच संस्थापक अभिजीत दीपके की तबियत ठीक नहीं है. अब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं. अभिजीत ने खुद यह जानकारी दी है कि उनकी बीमारी डायग्नोस हो गई है. देखें वीडियो-
Have been diagnosed with typhoid, but the fight will go on until Dharmendra Pradhan resigns! pic.twitter.com/8iHSZdF6K7
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 25, 2026
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