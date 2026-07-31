PM मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर अभिजीत दीपके का हमला, बोले- आपकी स्किन देश के भविष्य से ज्यादा...

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा वीडियो पर हमला बोला है.

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PM मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का कॉमेंट @Instagram

PM मोदी ने इंस्टाग्राम वीडियो पर एंटी पेपर लीक बिल पर रखी बात

मोदी बोले- इस बिल से परीक्षाएं पहले से ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी होंगी

CJP के अभिजीत दीपके ने किया कॉमेंट- मोदी की स्किन पर कही यह बात

गुरुवार को एंटी पेपर लीक बिल राज्य सभा से भी हुआ पास, जल्द अमल में आएगा नया कानून

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके पेपर लीक मामले में लगतार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पार्टी के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को एंटी पेपर लीक बिल 2026 को पास करा दिया है. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया, जिस पर अभिजीत दीपके ने कॉमेंट कर दिया. दीपके ने यहां अपने ही अंदाज में पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और उनकी त्वचा पर कॉमेंट कर दिया.

मोदी की त्वचा को लेकर अभिजीत दीपके का कॉमेंट

अभिजीत दीपके ने पीएम के इस वीडियो पर कॉमेंट किया. उन्होंने लिखा, ‘देश के भविष्य से ज्यादा आपकी स्किन चमकदार है.’ दीपके के इस कॉमेंट पर सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है और लोग इस पर अपने-अपने ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं. कोई इस पर समर्थन कर रहा है तो कोई उन्हें तमीज और तहजीब सीखने की नसीहत दे रहा है.

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एंटी पेपर लीक बिल पर वीडियो में PM ने की बात

पीएम मोदी ने अपने इस वीडियो में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को परीक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कदम बताया था. उन्होंने कहा कि संसद ने ऐसा कानून पास किया है, जिससे अब परीक्षाएं पहले से ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बनेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार लगतार परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है.

मोदी बोले- परीक्षा सुधार पर जारी रहेंगे काम

पीएम ने इस वीडियो में कहा कि छात्रों की मेहनत सुरक्षित रहे और उन्हें निष्पक्ष माहौल मिले, इसके लिए कई जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार का काम आगे भी जारी रहेगा. बता दें गुरुवार को पीएम की ओर से इंस्टाग्राम पर सेल्फी स्टाइल में पोस्ट किया गया यह चौथा वीडियो था, जिसमें उन्होंने लगतार परीक्षा लीक मामले पर सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदमों का जिक्र किया है.

इससे पहले दीपके बोले थे- PM की कुर्सी छोड़ दें मोदी

दीपके ने इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र में भी पत्रकारों से बातचीत में पीएम मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि वह सोशल मीडिया पर इतना अच्छा कर रहे हैं कि उन्हें अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए. दीपके ने यहां कहा था, ‘मुझे लगता है कि उन्हें (PM मोदी) इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए. वे इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर वे इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए और किसी और को यह काम करने देना चाहिए.