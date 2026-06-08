बंगाल में TMC पर टूट रहे मुसीबतों के पहाड़! अभिषेक बनर्जी को CID का तीसरा समन, फर्जी हस्ताक्षर केस में बढ़ी मुश्किलें

पश्चिम बंगाल में कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. CID ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार पूछताछ के लिए तलब किया है, जबकि पार्टी के अंदर बगावत और राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है.

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Abhishek Banerjee CID Summon: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े के मामले में राज्य की अपराध जांच विभाग (CID) ने तीसरी बार समन जारी किया है. इस घटनाक्रम ने न केवल पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को उजागर किया है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है.

जानकारी के मुताबिक, CID ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. इससे पहले भी उन्हें दो बार बुलाया गया था, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए. अब जारी किए गए नए समन में उन्हें कम समय के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों से जुड़ा है. कुछ विधायकों ने दावा किया था कि प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर बिना अनुमति के लगाए गए. इसके बाद मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा और जांच शुरू हुई. चूंकि संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया में अभिषेक बनर्जी की भूमिका बताई जा रही है, इसलिए जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहती है.

मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. विधानसभा में विपक्षी खेमे की ताकत बढ़ने और कई विधायकों के रुख बदलने के बाद राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं. ऐसे माहौल में CID की कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है.

TMC के अंदर सबकुछ ठीक नहीं

इस बीच, पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं. कुछ नेताओं के बागी रुख अपनाने के बाद TMC नेतृत्व दबाव में दिखाई दे रहा है. कई वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियों ने ये संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है. हालांकि TMC नेतृत्व लगातार दावा कर रहा है कि पार्टी एकजुट है और विरोधी दल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला केवल एक जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है. अगर जांच आगे बढ़ती है और नए तथ्य सामने आते हैं, तो इससे राज्य की सियासी तस्वीर प्रभावित हो सकती है. उधर, विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और TMC नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है. वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए.