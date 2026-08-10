अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यात्रा पर रोक बरकरार रखी गई थी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/abhishek-banerjee-foreign-trip-eye-treatment-supreme-court-calcutta-high-court-order-8497896/ Copy

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी में राहत देने से इनकार किया गया था.

अभिषेक बनर्जी ने चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेडिकल जरूरत को ध्यान में रखते हुए यात्रा की मंजूरी दी. अदालत के इस फैसले से बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.