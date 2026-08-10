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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यात्रा पर रोक बरकरार रखी गई थी.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 10, 2026, 1:43 PM IST
अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी में राहत देने से इनकार किया गया था.

अभिषेक बनर्जी ने चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेडिकल जरूरत को ध्यान में रखते हुए यात्रा की मंजूरी दी. अदालत के इस फैसले से बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है.

और पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर चलने से मचा सियासी बवाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक; क्या है पूरा मामला?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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