TMC की होर्डिंग हटाने को लेकर कोलकाता में मचा बवाल, अभिषेक बनर्जी के ऑफिस के बाहर जमकर हुआ हंगामा

कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से टीएमसी का होर्डिंग हटाने पर हंगामा हुआ. पुलिस और केएमसी की कार्रवाई को लेकर पार्टी ने कई सवाल उठाए.

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Abhishek Banerjee, TMC hoarding

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से पार्टी का होर्डिंग हटाने को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ. कैमैक स्ट्रीट स्थित इमारत में पुलिस और कोलकाता नगर निगम (KMC) की टीम होर्डिंग हटाने पहुंची थी. टीएमसी नेताओं, समर्थकों और निजी सुरक्षाकर्मियों ने टीम को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई. पुलिस ने कुछ समर्थकों और कार्यालय कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया.

‘अनधिकृत’ होर्डिंग हटाने पहुंची टीम

इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर सड़क की तरफ लोहे के ढांचे पर टीएमसी के चिह्न वाला होर्डिंग लगा था. पुलिस के अनुसार, इसे बिना अनुमति लगाया गया था. इसी शिकायत के आधार पर KMC के विज्ञापन विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ वहां पहुंचे. शुरुआत में अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थकों ने अधिकारियों से आदेश की कॉपी दिखाने को कहा और टीम को रोक दिया. कुछ देर बाद पुलिस अतिरिक्त बल के साथ वापस पहुंची और इमारत के अंदर जाकर होर्डिंग हटा दिया.

अभिषेक बनर्जी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

अभिषेक बनर्जी ने नगर निगम की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया. उन्होंने अधिकारियों से आदेश की कॉपी दिखाने की मांग की और कहा कि अगर कार्रवाई गलत है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में कई अन्य होर्डिंग लगे हैं, जिनमें बीजेपी से जुड़े होर्डिंग भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें हटाने में पुलिस और नगर निगम ने रुचि नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि टीएमसी को रोकने की कोशिश की जा रही है.

डेरेक ओ’ब्रायन और टीएमसी का आरोप

टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने निजी सुरक्षाकर्मियों के विरोध की खबरों को फर्जी बताया. उन्होंने दावा किया कि सुरक्षाकर्मी सिर्फ गेट पर ड्यूटी कर रहे थे. ओ’ब्रायन का आरोप है कि पुलिस अधूरे और बिना हस्ताक्षर वाले नोटिस के साथ कार्यालय में घुसी. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंदर आए और नेताओं तथा कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की हुई. टीएमसी ने यह भी दावा किया कि कार्रवाई के दौरान महिला सुरक्षाकर्मियों के कपड़े फाड़े गए. पार्टी ने कार्रवाई के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है.

बीजेपी ने कहा- पुलिस को रोकना गलत

पश्चिम बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया. उनका कहना है कि शिकायत के आधार पर आदेश मौजूद था, इसलिए पुलिस को इमारत में जाने का अधिकार था. बीजेपी प्रवक्ता सायंतन बसु ने भी टीएमसी पर सरकारी कर्मचारियों को काम से रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को होर्डिंग हटाना गलत लगता है, तो वह अदालत जा सकती है, लेकिन पुलिस के काम में रुकावट नहीं डाल सकती. कार्रवाई के बाद भी बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक इमारत के बाहर मौजूद रहे और नारेबाजी करते रहे.