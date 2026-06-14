'TMC एक ही पार्टी...', बागी गुट की मान्यता पर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी में चल रही राजनीतिक खींचतान अब संसद तक पहुंच गई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने TMC को एक ही राजनीतिक पार्टी बताया. साथ ही उसके अंदर किसी भी अलग गुट को मान्यता नहीं देने की बात कही. यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब पार्टी के कुछ सांसद खुद को अलग समूह के तौर पर पहचान दिलाने की तैयारी में हैं.
पत्र में अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि उन्हें ऐसी खबरें मिली हैं कि TMC के कुछ सांसद लोकसभा में खुद को पार्टी के अलग समूह या गुट के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि कानून और पार्टी व्यवस्था के हिसाब से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक ही राजनीतिक इकाई है. अभिषेक ने आगे लिखा कि पार्टी का एक ही नेता होता है, एक ही व्हिप होता है और ये अधिकार पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के तहत तय किए जाते हैं. किसी सांसद या समूह को अपने स्तर पर समानांतर गुट बनाकर अलग पहचान मांगने का अधिकार नहीं है.
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पार्टी के अंदर बढ़ता असंतोष बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, TMC के कम से कम 19 सांसदों का एक समूह अलग पहचान की मांग कर रहा है. इस गुट का नेतृत्व काकोली घोष दासदीदार कर रही हैं. बताया जा रहा है कि यह समूह सोमवार (15 जून) को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर खुद को ‘असली TMC’ के रूप में मान्यता देने की मांग करेगा. साथ ही वे सदन में सत्तारूढ़ NDA के साथ बैठने की अनुमति भी चाहते हैं.
अलग पहचान की मांग करने वाले सांसदों की लिस्ट में कई चर्चित नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इनमें बापी हलदार, डॉ. शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक जैसे सांसदों के नाम शामिल हैं.
इस पूरे मामले में अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के अगले कदम पर है. अगर बागी गुट को अलग पहचान मिलती है, तो यह TMC की अंदरूनी राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा सकता है. वहीं अभिषेक बनर्जी का पत्र संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह की समानांतर राजनीतिक पहचान को स्वीकार करने के मूड में नहीं है.
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