नई दिल्‍ली: आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकंद नरवणे (Army chief General MM Naravane) ने जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने को आतंकवाद से निपटने में अहम कदम बताते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना ऐतिहासिक कदम है, इससे जम्मू-कश्मीर को मुख्य धारा से जुड़ने में मदद मिलेगी. आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे साफ कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं.

बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 5 अगस्‍त 2019 को जम्‍मू-कश्‍मीर में लागू आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था.

सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसका, ‘पश्चिमी पड़ोसी’ द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध पर असर पड़ा है.

Army chief calls abrogation of Art 370 ‘historic’ step, says decision affected plans of Pakistan, its proxies

