संसद से अबसेंट DMK सांसद पार्थिबन भी हो गए थे सस्पेंड, सरकार ने पहचान में चूक बताकर वापस लिया निलंबन; अब 14 रह गई संख्या

Parliament Winter Session: संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गुरुवार को लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) में जमकर हंगामा हुआ. हंगामे के बाद लोकसभा के 14 और राज्यसभा से TMC सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद के मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया. सस्पेंड किये गए 15 सांसदों में 9 कांग्रेस के, 2 CPM के, 2 डीएमके के, 1 CPI के और 1 TMC से हैं. हालांकि सरकार ने बाद में DMK के लोकसभा सांसद एस आर पार्थिबन का निलंबन वापस ले लिया. इससे निलंबित किये गए सांसदों की संख्या घटकर 14 रह गई. सरकार की तरफ से बताया गया कि पहचान में चूक होने की वजह से DMK सांसद एस आर पार्थिबन को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि वह सदन में मौजूद भी नहीं थे.

#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi says, “A total of 13 MPs have been suspended from the Lok Sabha. An MP who was not present at the well was also suspended… We requested the Lok Sabha Speaker to drop that name and the Speaker accepted this.” pic.twitter.com/v5SXqjAoTL

— ANI (@ANI) December 14, 2023