Electricity saving appeal in summer: देश में एक ओर भीषण गर्मी पड़ रही है. इससे राहत पाने के लिए इलेक्ट्रिक एप्लायंस पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक एप्लायंस यूजेस चलने से बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि पावर ग्रिड और ट्रांसफॉर्मर बुरी तरह हांफने लगे हैं. इसी चुनौती से निपटने के लिए बिजली विभाग ने अब कंज्यूमर्स से पीक आवर्स के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की अपील की है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..
संभल बिजली विभाग ने शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक के समय को पीक आवर्स यानी सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला समय घोषित किया है. इस दौरान हर घर में लाइट, पंखे और एसी एक साथ चलते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मर और पावर ग्रिड पर अचानक लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसीलिए विभाग ने इस समय वॉटर पंप, वाशिंग मशीन और माइक्रोवेव जैसे हेवी डिवाइस न चलाने की अपील की है, जिससे ओवरलोडिंग से बचा जा सके.
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एनटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संभल बिजली विभाग के अनुसार, एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने से कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है और बिजली की खपत काफी कम होती है. इससे ना केवल आपके भारी-भरकम बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आपके इलाके में बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या भी दूर होगी. वहीं, भीषण गर्मी में रूम को तेजी से ठंडा करने के लिए एसी को 16 या 18 डिग्री पर चलाना आपके घर के साथ-साथ पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल कर सकता है.
बता दें कि जब हम पीक आवर्स के दौरान बिजली का लोड कम करते हैं, तो सीधे तौर पर अपने इलाके के ट्रांसफॉर्मर को अत्यधिक गर्म होकर फुंकने से बचाते हैं. अत्यधिक लोड के कारण जब ट्रांसफॉर्मर डैमेज होते हैं, तो पूरे मोहल्ले को कई घंटों या कभी-कभी दिनों तक बिना बिजली के अंधेरे में रहना पड़ सकतका है. बता दें कि इसी समस्या से निपटने के लिए संभल बिजली विभाग कंज्यूमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर लगातार मैसेज भेजकर लगातार जागरूक कर रहा है.
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