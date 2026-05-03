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Ac Blast Causes Fire In Delhi Vivek Vihar Shahdara 8 Killed 4 Injured

AC blast in Delhi: दिल्ली के विवेक विहार में AC फटने से बड़ा हादसा, इमारत में लगी आग से 8 लोगों की मौत, 4 घायल

शाहदरा के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में ये दुर्घटना तड़के 4 बजे के आस-पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. इमारत में पुलिस की छानबीन अब भी जारी है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

AC blast in Delhi: दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत में AC फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है. शाहदरा के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में ये दुर्घटना तड़के 4 बजे के आस-पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. इमारत में पुलिस की छानबीन अब भी जारी है. माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

#WATCH दिल्ली: शाहदरा DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा, “सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है…अब तक 3-4 शव बरामद किए गए हैं और हम अभी भी तलाश कर रहे हैं…” https://t.co/cY5UHXEmtj pic.twitter.com/SchYugV4th — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2026

आग लगने की सूचना मिलते ही, मौके पर 14 दमकल गाड़ियां भेजी गईं. अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है.

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