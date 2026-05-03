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AC blast in Delhi: दिल्ली के विवेक विहार में AC फटने से बड़ा हादसा, इमारत में लगी आग से 8 लोगों की मौत, 4 घायल

शाहदरा के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में ये दुर्घटना तड़के 4 बजे के आस-पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. इमारत में पुलिस की छानबीन अब भी जारी है.

Published date india.com Updated: May 3, 2026 8:49 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

AC blast in Delhi: दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत में AC फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है. शाहदरा के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में ये दुर्घटना तड़के 4 बजे के आस-पास हुई. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. इमारत में पुलिस की छानबीन अब भी जारी है. माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

आग लगने की सूचना मिलते ही, मौके पर 14 दमकल गाड़ियां भेजी गईं. अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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