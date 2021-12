Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Senger) को एक मामले में बरी कर दिया गया है. कुलदीप सिंह सेंगर को दुर्घटना मामले में बरी कर दिया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बरी किया है. कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप के मामले में 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है. बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को निष्काषित कर दिया था.Also Read - UP Assembly Election 2022: अखिलेश यादव ने कहा- BJP ने राजनीति को प्रदूषित किया, ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी

दरअसल, 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. इसमें उन्नाव रेप पीड़िता घायल हो गई थी, जबकि एक परिजन की मौत हुई थी. दुर्घटना कराए जाने का आरोप तब बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा था. इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के मामले में दोषी ठहरा दिया गया और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी. Also Read - राज्यसभा में सरकार पर भड़कीं जया बच्चन, कहा- आपके बुरे दिन आने वाले हैं, मैं श्राप देती हूं

Delhi’s Rouse Avenue court discharges expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger in the 2019 accident case of Unnao rape survivor.

In 2019, Sengar was sentenced to jail for life in a separate case for raping the minor in 2017.

