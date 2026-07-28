हादसे का शिकार हुई अमरनाथ यात्रियों से भरी बस, 39 लोग थे सवार; घायलों से मिले LG मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 39 यात्री घायल हो गए. हादसा श्रीनगर-बालटाल मार्ग पर तीखे मोड़ के पास नियंत्रण खोने से हुआ. सेना और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू चलाकर घायलों को SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.

Written by: Satyam Kumar
Updated: July 28, 2026, 12:53 PM IST
Amarnath Yatra
अमरनाथ यात्रा
  • श्रीनगर-बालटाल मार्ग पर तीखे मोड़ पर नियंत्रण खोने से श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, जिसमें 39 यात्री घायल हुए.
  • सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत-बचाव अभियान चलाकर घायलों को खाई से निकाला.
  • उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना का संज्ञान लेते हुए SKIMS अस्पताल में भर्ती घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए.
  • भारी बारिश के बाद बालटाल मार्ग से यात्रा बहाल कर दी गई है, जबकि भूस्खलन के कारण पहलगाम रूट फिलहाल बंद है.

Amarnath Yatra Bus Accident: जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मंगलवार सुबह गांदरबल जिले के गुंड गांव के पास श्रीनगर-बालटाल मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे करीब 39 श्रद्धालु घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक एक तीखे मोड़ पर गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा. दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय ग्रामीणों ने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला.

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 40 यात्रियों को ले जा रही यह बस बालटाल मार्ग से वापस लौट रही थी. गनीवन इलाके के पास पहाड़ी और घुमावदार रास्ते पर चालक मोड़ काटते समय बस पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क से फिसलकर सीधी खाई में जा गिरी. हालांकि, गनीमत यह रही कि बस एक मकान और पेड़-पौधों के सहारे रुक गई, जिससे एक बड़ा जानलेवा हादसा टल गया. दुर्घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की टुकड़ियों, सीआरपीएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला.

और पढ़ें: अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले देखें कट-ऑफ टाइम, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भारी जाम, जानें जम्मू पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

सभी घायलों को खाई से निकालकर पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

उपराज्यपाल ने जाना हाल

इस दुखद घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने गांदरबल के उपायुक्त और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है. उपराज्यपाल ने डॉक्टरों को सभी घायल श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल और हर संभव सहायता प्रदान करने के कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने भगवान शिव से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की.

गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसे रविवार को बालटाल रूट से दोबारा शुरू किया गया है. जबकि पहलगाम-चंदनवाड़ी मार्ग भूस्खलन के कारण अभी भी बंद है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक 4.22 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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