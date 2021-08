Accident In Karnataka: कर्नाटक के बेंगलूरू में मंगलवार की सुबह-सुबह एक बड़े सड़क हादसे की खबर मिली है. खबर के मुताबिक कर्नाटक के बेंगलुरू में कोरमंगला के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार खंभे से टकरा गई और इस भीषण दुर्घटना में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और लोगों से पूछताछ कर रही है. दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए हैं और सभी शव कार में फंसे हैं. पुलिस ने शवों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है.Also Read - UP के मऊ में बड़ा एक्‍सीडेंट, कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हुई, 2 घायल

Karnataka: Seven people killed in a car accident in Koramangala area of Bengaluru in the wee hours of Tuesday, as per Adugodi Police Station pic.twitter.com/GTcob09pG4

आदुगोडी पुलिस स्टेशन ने ये जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु दुर्घटना में जिन सात लोगों की मौत हुई, उनमें करुणा सागर और बिंदु, होसुर (तमिलनाडु) के डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू शामिल हैं, विधायक ने इसकी पुष्टि की और बताया कि बहू और बेटा ऑडी कार से जा रहे थे, जो एक स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा गई, जिससे यह दुर्घटना हुई.

#UPDATE | The seven people who died in the Bengaluru accident include Karuna Sagar and Bindu, son & daughter-in-law of DMK MLA from Hosur (Tamil Nadu) Y Prakash, the MLA confirms

The couple was travelling in the Audi car which hit a street light pole, leading to the accident

— ANI (@ANI) August 31, 2021