लखनऊ-आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रही एक डबल डेकर बस आगरा के पास एक्सप्रेस वे से फिसलकर एक नाले में गिर गई. इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई अन्य यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. आगरा जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है.

UP: 29 dead as bus falls into drain on Yamuna Expressway

