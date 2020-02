नई दिल्‍ली: पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सोमवार को बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और एक पुलिस अधिकारी की मौत के तुरंत बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि गृह मंत्रालय हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह पुलिस कर्मियों की हत्या, पथराव, संपत्ति में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ” उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर नज़र रखने के साथ हुई. मैं इसकी निंदा करता हूं. भारत सरकार हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. गृह मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहा है,” .

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.

रेड्डी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और वे लोग, जो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है.

Union Minister of State for Home G Kishan Reddy: MHA has ordered Delhi Police to take strict action against those involved in the killing of the police personnel, stone-pelting, setting fire to the property. #Delhi pic.twitter.com/CVhwFqERad

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, ”एमएचए और दिल्ली पुलिस आयुक्त संपर्क में हैं और जल्द ही स्थिति पर पकड़ बनाने की उम्मीद कर रहे हैं. पुलिस आयुक्त नियंत्रण कक्ष से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.”

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में हैं और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पर्याप्त बल तैनात किए गए हैं.

Union Minister of State for Home G Kishan Reddy: Rahul Gandhi, the Congress party and those people who are supporting protests against CAA should tell who is responsible for damaging the image of India. pic.twitter.com/FUdMxbJ242

