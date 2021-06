देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी में कोविड 19 के ( COVID19 cases) के नए केस, नई मौतों और सक्रिय मरीजों में बड़ी कमी आज शुक्रवार को सामने आई है. देश में 73 दिन बाद आज सक्र‍िय मरीजों की संख्‍या 8 लाख (Active cases below 8 lakh)से नीचे हो गई है और सक्रिय मामलों (Active cases) 7,98,656 हो गई है. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,480 नए केस (New COVID19 Cases) दर्ज किए गए हैं, वहीं 1,587 मौंतें और हुईं हैं. इससे कुल मौतों का आंकड़ा (Death toll) 3,83,490 हो गया है. Also Read - विदेश मंत्रालय की पाक को दो टूक, 'जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, कैसा भी सवाल उठाने से हकीकत नहीं बदलती'

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में एक दिन में कोविड-19 के 62,480 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,97,62,793 हो गई है. वहीं, 1,587 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,83,490 हो गई है.

पिछले 24 घंटे में भारत में COVID19 के 62,480 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,62,793 हो गई है. जबकि 1,587 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,83,490 हो गई है. 88,977 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,85,80,647 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,98,656 है.

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,59,003 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,89,60,399 हो गया है.