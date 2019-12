नई दिल्ली: मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर (Harsh Mander) ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) के खिलाफ अपने आंदोलन की घोषणा की. इस दौरान मंदर ने कहा कि अगर यह बिल सदन द्वारा पारित किया जाता है तो वह अधिकारिक रूप से मुसलमान के रूप में पंजीकरण कराएंगे. उन्होंने आगे कहा कि मैं NRC को कोई भी दस्तावेज जमा करने से मना कर दूंगा. मैं खुद के लिए भी उसी प्रकार के व्यवहार की मांग करूगा जो गैर डाक्यूमेटेंड मुस्लिमों के लिए होगी. मंदर ने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने को भी कहा है. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर दिनभर चली लंबी बहस के बाद इसे लोकसभा में 311-80 के बहुमत के साथ पास किया गया.

If CAB is passed, this is my civil disobedience:

I will officially register Muslim. I will then refuse to submit any documents to NRC. I will finally demand the same punishment as any undocumented Muslim- detention centre & withdrawn citizenship.

Join this civil disobedience

