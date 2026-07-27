'अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता, सरकार को लोगों की बातें सुननी चाहिए...' सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

Sonam Wangchuk: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजली सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 27, 2026, 4:20 PM IST
Sonam Wangchuk
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की. (photo credit, ANI)
  • पत्नी गीतांजलि आग्मो संग राजघाट पहुंचे वांगचुक
  • बोले, बापू ने दिखाया बिना हिंसा के बदलाव संभव
  • जनता की आवाज का असर लाठियों-पत्थरों से ज्यादा
  • बोले, शासन को लोगों की बातें सुननी चाहिए

Sonam Wangchuk:एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके साथ पत्नी गीतांजलि आंग्मो भी थीं. इससे पहले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा है, आज वो दिन आया जब मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूं. काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं ठीक से खा रहा हूं और शरीर में भी जान आ रही है.

और पढ़ें: Explainer: मोदी सरकार से क्यों गए प्रधान? 7 सवालों में समझिए CJP का प्रोटेस्ट शुरू होने से खत्म होने तक की कहानी

राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि आज भी अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता है. सरकार को लोगों की बातें सुननी चाहिए क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है. सोनम वांगचुक ने कहा कि बापू ने दुनिया को दिखाया है कि बिना हिंसा के बदलाव संभव है. जनता की आवाज का असर लाठियों-पत्थरों से ज्यादा होता है. 

आंदोलन में साथ देने के लिए कहा, शुक्रिया

सोनम ने कहा, ‘मैं आज अपने घर लद्दाख जाने से पहले राजघाट पर जाकर बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दूंगा. आप सभी लोगों को याद होगा कि ऐसे ही मैं जब स्विट्जरलैंड से आया था तो तो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद ही अनशन शुरू करने जंतर-मंतर गया था. जाने से पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आवाज से आवाज मिलाकर आंदोलन को चलाया और हम कामयाब भी हुए. हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे.

26 दिन अनशन पर रहे सोनम वांगचुक

नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन किया था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी. बाद में उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिनों के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा था.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.