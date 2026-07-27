'अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता, सरकार को लोगों की बातें सुननी चाहिए...' सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

Sonam Wangchuk:एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके साथ पत्नी गीतांजलि आंग्मो भी थीं. इससे पहले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा है, आज वो दिन आया जब मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूं. काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं ठीक से खा रहा हूं और शरीर में भी जान आ रही है.
राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि आज भी अहिंसा सबसे प्रभावी रास्ता है. सरकार को लोगों की बातें सुननी चाहिए क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है. सोनम वांगचुक ने कहा कि बापू ने दुनिया को दिखाया है कि बिना हिंसा के बदलाव संभव है. जनता की आवाज का असर लाठियों-पत्थरों से ज्यादा होता है.
सोनम ने कहा, ‘मैं आज अपने घर लद्दाख जाने से पहले राजघाट पर जाकर बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दूंगा. आप सभी लोगों को याद होगा कि ऐसे ही मैं जब स्विट्जरलैंड से आया था तो तो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद ही अनशन शुरू करने जंतर-मंतर गया था. जाने से पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आवाज से आवाज मिलाकर आंदोलन को चलाया और हम कामयाब भी हुए. हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे.
#WATCH | Delhi | Activist Sonam Wangchuk, along with his wife Gitanjali Angmo, offers tributes at Rajghat, soon after getting discharged from Medanta Hospital in Gurugram. pic.twitter.com/voNfoVmsyD
— ANI (@ANI) July 27, 2026
नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन किया था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी. बाद में उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिनों के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा था.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें