सोनम वांगचुक ने 26 दिन भूखा रहने के बाद तोड़ा अनशन, नड्डा ने पिलाया जूस

सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर सरकार युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का भरोसा दे, तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.

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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. वांगचुक NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे. गुरुवार- शुक्रवार (24 जुलाई) की दरमियानी रात करीब 1 बजकर 10 मिनट पर वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल जाकर वांगचुक से मुलाकात की थी. इसके बाद नड्डा ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया. वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे.

सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया, “केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख के सीनियर लीडर की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. इससे पहले अलग-अलग पार्टियों के कुल 65 सांसदों ने चिट्ठी में साइन करके मुझसे अनशन तोड़ने की अपील की थी. मैंने एक लंबे नेगोशिएशन और कई शर्तों के साथ अपनी हड़ताल खत्म की है. मैं सारी जानकारी एक अलग वीडियो में जल्दी ही शेयर करूंगा.”

Activist Sonam Wangchuk tweets, “Just now in the presence of Union Ministers JP Nadda & Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 in members of parliament from different political parties had visited or… pic.twitter.com/tm8SorZB51 — ANI (@ANI) July 23, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का शुक्रवार (24 जुलाई) को 35वां दिन है. प्रदर्शनकारी जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. CJP ने आज देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है.

वांगचुक के बारे में जानिए

सोनम वांगचुक सोशल और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, इनोवेटर, टीचर और साइंटिस्ट हैं. उनका जन्म 1966 में लेह जिले के अल्ची के पास, लद्दाख में हुआ था. उनके गांव में स्कूल न होने के कारण 9 साल की उम्र तक उनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ. 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और वहां एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया. बाद में दिल्ली के विशेष केंद्रीय स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की. इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT, श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया.

इंजीनियरिंग के बाद वांगचुक ने साल 1988 में अपने भाई और पांच साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL की शुरुआत की. SECMOL ने ‘ऑपरेशन न्यू होप’ की शुरुआत की. इसके तहत सरकारी स्कूलों में एजुकेशन रिफॉर्म और लोकलाइज्ड टेक्स्टबुक्स, टीचर्स की ट्रेनिंग और गांव-स्तरीय शिक्षा समितियों के गठन की पहल शुरू की गई.

शुरू किया आइस स्तूप प्रोजेक्ट

वांगचुक ने साल 2013 के अंत में आइस स्तूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की. मकसद लद्दाख के किसानों को अप्रैल और मई के महीनों में बुवाई में पानी की कमी से बचाने का समाधान ढूंढना था. उन्होंने सफलतापूर्वक दो मंजिला आइस स्तूप का प्रोटोटाइप बना लिया. इसमें लगभग 1,50,000 लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था.

TIME मैगजीन ने दी जगह

सोनम वांगचुक को TIME मैगजीन ने ‘द 100 मोस्‍ट इंफ्लुएंशियल क्‍लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025’ की लिस्‍ट में जगह दी है, मैगजीन ने लिखा था- “वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वो पिछले एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं.”

सिर्फ इंजीनियर नहीं हैं सोनम वांगचुक, इतनी पढ़ाई कर बनाई दुनिया में अलग पहचान