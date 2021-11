Kerala, Windshield of actor Joju George’s car was broken during a protest by Congress against rising fuel prices at NH-47 in Kochi : केरल के कोच्‍च‍ि शहर में आज सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता धन की बढ़ती कीमतों के विरोध में नेशनल हाईवे-47 पर जाम लगा रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक्‍टर ने जोजू जॉर्ज रोड ब्‍लॉक करने को लेकर आपत्ति जताई. इससे नाराज कांग्रेसियों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी कार का शीश तोड़ दिया.Also Read - Ansi Kabeer Anjana Shajan Death: मिस साउथ इंडिया एंसी कबीर और मॉडल अंजना शाजन की मौत, कुछ देर पहले ही लिखा था- ये जाने का समय है

Kerala: Windshield of actor Joju George’s car was broken during a protest by Congress against rising fuel prices at NH-47 in Kochi after he objected to the roadblock

“I’m not a member of any party but it affects our daily lives. Don’t repeat this condition,” the actor said pic.twitter.com/kqJn9ghFNY

