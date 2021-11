तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता सायनी घोष (Saayoni Ghosh) को पश्चिम त्रिपुरा जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी. सायनी घोष को आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.Also Read - Mayawati को BJP पर आया गुस्सा, बोलीं- पार्टी अपने नेताओं पर लगाम लगाए, क्योंकि...

अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब द्वारा आयोजित बैठक को कथित रूप से बाधित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 'खेला होबे' नारे को लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

Actor & TMC leader Saayoni Ghosh granted bail by Chief Judicial Magistrate court in West Tripura

She was arrested by Agartala Police yesterday on charges of attempt to murder and provocation

