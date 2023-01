AAP में शामिल हुईं एक्ट्रेस संभावना सेठ, कहा- राजनीति में कुछ अच्छा करूंगी

नई दिल्ली: अभिनेत्री संभावना सेठ (Sambhavna Seth) और मध्य प्रदेश की भाजपा नेता उषा कोल दिल्ली में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) में शामिल हो गई हैं. दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक की उपस्थिति में दोनों ‘आम आदमी पार्टी’ में शामिल हुईं.

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर अभिनेत्री सेठ और भाजपा नेता कोल आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं. संदीप पाठक ने बताया कि पार्टी का सभी राज्यों में विस्तार हो रहा है. संभावना सेठ (Sambhavna Seth) और उषा कोल के आने से पार्टी को पूरे देश में मजबूती मिलेगी. मध्य प्रदेश भाजपा (BJP) की महिला इकाई की उपाध्यक्ष रहीं उषा कोल ने कहा, “हमारे क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हैं. मैं आम आदमी पार्टी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहती हूं.”