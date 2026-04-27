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Ration Card में घर बैठे जोड़िए फैमिली मेंबर का नाम, नहीं लगेगा एक भी रुपया, बस फॉलो करें ये स्टेप
आप खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाकर आसान स्टेप्स में परिवार के नए सदस्य या सदस्यों का नाम जुड़वा सकते हैं. आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे परिवार के सदस्य के नाम राशन कार्ड में एड करवा सकते हैं
आधार कार्ड आने से पहले राशन कार्ड सबसे अहम डॉक्युमेंट हुआ करता था. इस कार्ड की मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिल जाता है, बल्कि ये कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हुई है. या राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है.
आप खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाकर आसान स्टेप्स में परिवार के नए सदस्य या सदस्यों का नाम जुड़वा सकते हैं. आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे परिवार के सदस्य के नाम राशन कार्ड में एड करवा सकते हैं. वहीं, ये काम ऑफलाइन मोड पर भी आसानी से किया जा सकता है.
कौन-कौन से डॉक्युमेंट चाहिए?
जब आप राशन कार्ड में नए मेंबर को शामिल करने की प्रक्रिया के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी. अगर नई बहू का नाम जुड़वाना है, तो उसका आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा. अगर नए बच्चे का नाम जुड़वाना है, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए.
ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं परिवार के सदस्यों का नाम?
अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाएं.
यहां दिल्ली की साइट का लिंक दिया गया है (https://nfs.delhigovt.nic.in/)
आपको लॉग इन आईडी बनानी होगी. अगर पहले से बनी हुई है, तो लॉग इन करें.
होम पेज पर आपको नए सदस्य का नाम जोड़ें या ‘Add New Member’का ऑप्शन दिखेगा.
इस पर क्लिक करें. नया फॉर्म खुल जाएगा.
अपने परिवार के नए सदस्य की सभी जानकारी भरें.
जरूरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
फॉर्म सब्मिट के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.
इससे आप पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते है.
फॉर्म और डॉक्युमेंट का वेरिफिकेशन होगा.
अगर सब सही रहा, तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा.
एक हफ्ते के अंदर पोस्ट के जरिए नया राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा.
मोबाइल ऐप से कैसे एड करेंगे परिवार के सदस्यों का नाम?
अगर आप घर बैठे परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. क्योंकि इसकी पर OTP आएगी. इसके बाद आपको ये प्रोसेस करना होगा:-
अपने मोबाइल पर Mera Ration App 2.0 ऐप डाउनलोड कीजिए.
आपको आधार बेस्ड OTP को वेरिफाई करना होगा.
इसके बाद आपको ऐप के लिए पिन सेट करना होगा.
पिन सेट करने से बार-बार वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है.
लॉग इन हो जाने के बाद पेज खुल जाएगा.
आपको ऐप में फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा.
इसपर क्लिक करते ही परिवार के मौजूदा सदस्यों की जानकारी आ जाएगी.
आपको ऐड न्यू मेंबर ऑप्शन को चुनना होगा.
एक फॉर्म खुलेगा, इसे सही-सही भरें.
सभी डॉक्युमेंट्स स्कैन करके अपलोड कर दें.
सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
एप्लिकेशन ऑनलाइन जमा हो जाएगी.
रिसिप्ट नंबर से आप अपने फॉर्म का स्टेटस ऐप पर ही चेक कर पाएंगे.
ऑफलाइन प्रोसेस करने का तरीका?
आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र में जाना होगा.
सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं.
नए सदस्य का नाम जुड़वाने वाला फॉर्म लेकर भरें.
जरूरी डॉक्युमेंट एड करें.
अब एप्लिकेशन फीस जमा करें.
फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी आपको एक रिसिप्ट देंगे.
इस रिसिप्ट के जरिए आप वेबसाइट पर अपने एप्लिकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे. डॉक्युमेंट का वेरिफिकेशन होगा.
सबकुछ सही होने पर परिवार के नए सदस्य का नाम कार्ड में जुड़ जाएगा.
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