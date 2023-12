योगी बालकनाथ से अधीर रंजन चौधरी ने ऐसे पूछ लिया...राजस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना, देखें वीडियो

Parliament Winter Session 2023: संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament) में आज सोमवार को राजस्थान से विधानसभा चुनाव 2023 में जीतने वाले बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ (BJP MP Yogi Balaknath) का कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (LoP in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury) का आमना- सामना हुआ तो दोनों बड़े ही लाइट मूड में नजर सामने आए.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा सांसद योगी बालकनाथ ने संसद परिसर में एक हल्का पल साझा किया. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राजस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना…. इस पल का यह वीडियो सामने आया है.

दरअसल, राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में उन्हें भी माना जा रहा है. 39 साल के बालकनाथ योगी मठ के महंत, यूनिवर्सिटी के चांसलर, अलवर से सांसद और अब तिजारा से विधायक हैं. चुनाव में जीत के बाद ही सीएम बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजस्थान में सीएम फेस पीएम नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे. वे जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही राज्य के लोगों की सेवा करेगा. मैं तिजारा के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं और मुझे सिर्फ तिजारा के लोगों की ही सेवा करनी है. हिंदू बेल्ट हो या फिर मुस्लिम बेल्ट सभी जगह समान रूप से विकास करें.

#WATCH | Winter Session of Parliament | Congress leader and LoP in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury and BJP MP Yogi Balaknath share a light moment in the Parliament premises as Adhir Ranjan Chowdhury says “Rajasthan ke naye CM ban rahe hai naa…” pic.twitter.com/G8B0TIH1xw

— ANI (@ANI) December 4, 2023