Aditya-L1 Mission ने सफलतापूर्वक पार की चौथी बाधा, ISRO ने दिया ये ताजा अपडेट

भारत का पहला सौर मिशन आदित्य-एल1 (Aditya-L1 Mission) ने आज तड़के सुबह चौथी बाधा भी सफलतापूर्वक पार कर ली. इसरो ने बताया कि आज चौथी बार आदित्य एल1 को पृथ्वी की कक्षा से बढ़ाया गया.अब नई कक्षा 256 किमी x 121973 किमी हो गई है. इसरो ने बताया कि मॉरीशस, बेंगलुरु, एसडीएससी-शार और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इस ऑपरेशन के दौरान उपग्रह को ट्रैक किया. अब 19 सितंबर को तड़के सुबह दो बजे एक बार फिर से इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा.

Aditya-L1 Mission:

The fourth Earth-bound maneuvre (EBN#4) is performed successfully.

ISRO’s ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation, while a transportable terminal currently stationed in the Fiji islands for… pic.twitter.com/cPfsF5GIk5

