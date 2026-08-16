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आदित्य-L1 के नए आंकड़ों से खुलेगा सूर्य के सबसे बड़े रहस्य का राज, कोरोना इतना गर्म क्यों है?

भारत के आदित्य-L1 मिशन से मिले नए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना के असाधारण तापमान की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंचा दिया है.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 16, 2026, 10:34 AM IST
Aditya-L1
सुलझेगी सूर्य के पहेली! (Photo/IANS)
  • सूर्य की सतह से कई गुना गर्म कोरोना का राज
  • आदित्य-L1 के आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को दिए अहम सुराग
  • करोड़ों किलोमीटर दूर से भारत ने पकड़ा सूर्य का रहस्य

Aditya-L1: भारत के आदित्य-L1 मिशन से मिले नए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को सूर्य के एक बड़े रहस्य को समझने में मदद की है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आंकड़ों से यह पता चल सकता है कि सूर्य की बाहरी परत कोरोना, उसकी सतह से कई गुना ज्यादा गर्म क्यों है. खास बात यह है कि कोरोना लगातार बहुत अधिक ऊर्जा बाहर छोड़ता है, फिर भी उसका तापमान इतना ज्यादा कैसे बना रहता है. इस रहस्य को सुलझाने में आदित्य-L1 के अध्ययन से अहम जानकारी मिल सकती है.

सूर्य की सतह से ज्यादा गर्म क्यों है कोरोना

वैज्ञानिकों ने सूर्य के कोरोना के अत्यधिक गर्म रहने की लंबे समय से चली आ रही पहेली को समझने में महत्वपूर्ण संकेत हासिल किए हैं. ये निष्कर्ष एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं. अध्ययन का नेतृत्व भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (आईआईए) के प्रोफेसर आर. रमेश ने किया है. अध्ययन से सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत को गर्म रखने वाली प्रक्रियाओं और शक्तिशाली सौर विस्फोटों के दौरान होने वाली ऊर्जा की क्षति की भरपाई से जुड़े तंत्र पर नई रोशनी पड़ती है. सूर्य की तापमान संरचना दशकों से वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है. सूर्य के केंद्र का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि उसकी दिखाई देने वाली सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है.

और पढ़ें: 2026 में आदित्य-एल1 ने दिया सीक्रेट! खोज से भारत को मिलेगी सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी की सुपरपावर

Aditya-L1

इंफोग्राफिक/notebooklm

हैरानी की बात यह है कि सूर्य के केंद्र से काफी दूर स्थित कोरोना का तापमान करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और कुछ परिस्थितियों में यह 4 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है. ऊर्जा के स्रोत से दूर जाने के बावजूद तापमान का इस तरह बढ़ना सामान्य वैज्ञानिक अपेक्षाओं के विपरीत है. यही कारण है कि कोरोना का अत्यधिक गर्म रहना सौर विज्ञान की सबसे पुरानी अनसुलझी पहेलियों में शामिल है.

कोरोना में क्या-क्या होता है

कोरोना में ही अत्यधिक शक्तिशाली सौर मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन, जन्म लेती हैं. इन विस्फोटों के दौरान सूर्य भारी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित कण अंतरिक्ष में छोड़ता है. इन घटनाओं से पृथ्वी पर खूबसूरत ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनके कारण भू-चुंबकीय तूफान भी पैदा हो सकते हैं, जो बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क, नेविगेशन प्रणालियों और उपग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं.

प्रोफेसर रमेश के अनुसार, सूर्य की गतिविधि कम रहने वाले समय में आमतौर पर हर दिन दो से तीन कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं. वहीं, सूर्य के 11 वर्षीय सौर चक्र के चरम चरण में इनकी संख्या बढ़कर प्रतिदिन 10 या उससे अधिक हो सकती है. वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा गंवाने के बावजूद सूर्य का कोरोना अपना अत्यधिक तापमान कैसे बनाए रखता है. यदि इस ऊर्जा की भरपाई नहीं होती, तो सूर्य धीरे-धीरे ठंडा होने लगता, जिसका प्रभाव पूरे सौर मंडल पर पड़ सकता है. (इनपुट: आईएएनएस)

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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