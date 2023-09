Aditya-L1 ने पृथ्वी की कक्षा को कहा अलविदा, एल1 प्वाइंट की ओर बढ़ा स्पेसक्राफ्ट

मालूम हो भारतीय अंतरिक्ष संगठन (ISRO) ने इस माह की शुरूआत यानी 2 सितंबर को देश के पहले सूर्य मिशन ‘आदित्य-एल1’ (ISRO Aditya-L1 Mission) की लॉन्चिंग की थी. इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य-एल1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था. इस बीच, ISRO ने सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आदित्य-एल1 मिशन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है. इसरो ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि Aditya-L1 ने पांचवीं बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

Aditya-L1 Mission:

Off to Sun-Earth L1 point!

The Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuvre is performed successfully.

The spacecraft is now on a trajectory that will take it to the Sun-Earth L1 point. It will be injected into an orbit around L1 through a maneuver… pic.twitter.com/H7GoY0R44I

