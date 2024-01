Adudam Andhra टूर्नामेंट मैच में कबड्डी खिलाड़ियों में झड़प, कुर्सियों से एक-दूसरे को पीटा|VIDEO

आंध्रप्रदेश के Nandyal में अजीब-ओ-गरीब वाकया सामने आया है. ‘Adudam Andhra’ टूर्नामेंट के दौरान Chetan Kota और Nagataur के बीच कबड्डी मैच चल रहा था. इस मैच में नागातौर की पांच अंकों से हार हुई. इस मैच के बाद तनाव बढ़ गया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों बीच व्यक्तिगत झड़पें हुईं. इसी झगड़े में खिलाड़ी और आम जनता भागती हुई नजर आ रही है, भागते हुए लोग एक दूसरे पर कुर्सी फेंककर वार कर रहे हैं.

#WATCH | Nandyal, Andhra Pradesh: A clash broke out between two groups of Kabaddi players during a match of the ‘Adudam Andhra’ tournament in Nandyal

Nandikotkur MPDO Sobharani said, “During the ‘Adudam Andhra’ event, a Kabaddi match took place between Chetan Kota and Nagataur,… pic.twitter.com/8NNJCs924K

— ANI (@ANI) January 12, 2024