नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 92वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए पार्टी के प्रति उनके योगदान की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी के आवास पर जाकर व्यक्तिगत तौर पर उन्हें शुभकामनाएं दी. इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय राजनीति के एक प्रमुख सितारे के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का श्रेय आडवाणी जी जैसे नेताओं और नि: स्वार्थ कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्हें उन्होंने दशकों तक तैयार किया.

For Advani Ji, public service has always been associated with values. Not once has he compromised on the core ideology. When it came to safeguarding our democracy, he was at the forefront. As a Minister, his administrative skills are universally lauded.

