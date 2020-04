नई दिल्‍ली: देश की विभिन्‍न बैंकों के 50 टॉफ डिफाल्‍टरों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव के नाम का जिक्र करने को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मांगी मांगी है. Also Read - दिल्ली हिंसा संबंधी प्रशांत भूषण की याचिका पर तुरंत सुनवाई से अदालत का इनकार

भूषण ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, बाबा रामदेव से माफी मांगी है. मैंने पहले एक पोस्‍टर ट्वीट किया था, जिसमें उन्हें एक डिफॉल्टर के रूप में भी उल्लेख किया था, जिनका लोन माफ किया गया था. यह पोस्‍टर एक पोर्टल द्वारा की गई स्‍टोरी पर आधारित है, जिसमें 'रूचि सोया' डिफॉल्टर का उल्लेख किया गया है और उससे जुड़ा हुआ है. अन्य जांच से पता चलता है कि वह केवल इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं.

Apologies to Baba Ramdev.I had tweeted a poster earlier which mentioned him also as a defaulter whose loan has been written off.The poster is based on a story by a portal which mentioned 'Ruchi Soya'as defaulter&linked to him.Further enquiry shows that he is only trying to buy it

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) April 29, 2020