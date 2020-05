नई दिल्लीः आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है. आज भारतीय सेना कोरोना वारियर्स को सैल्यूट कर रही है. दिल्ली के पुलिस मेमोरिय पर भारतीय सेना के फाइटर हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाकर कोरोना वारियर्स को धन्यवाद दिया. इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत के साथ सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे. आज पूरे देश में हमारी सेना कोविड-19 वारियर्स का उत्साह बढ़ा रही है. Also Read - कोरोना के वीर जवानों को आसमान के जांबाज कुछ इस तरह से आज करेंगे सैल्यूट, यहां देखें विहंगम दृश्य

कोरोना वारियर्स को सम्मान देने की शुरुआत श्रीनगर के डल झील से शुरू हुई . इसके बाद सेना के जहाज चंडीगढ़ पहुंचे. राजधानी में सबसे पहले पुलिस मेमोरियल पर सेना द्वारा पुष्प वर्षा की गई. इससे पहले सेना प्रमुखों और जनरल बिपिन रावत द्वारा शहीद जवानों को सलामी दी गई. इसके बाद पुलिस मेमोरियल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई.

पुलिस मेमोरियल के बाद सेना द्वारा दिल्ली के कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की जाएगी. यह ऐसा पहला मौका है जब देश के अस्पतालों के उपर फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा करने वाले हैं. आज देशभर में अस्पतालों के बाहर बैंड द्वारा भी कोरोना वारियर्स को सम्मान दिया जा रहा है..

हरियाणा में भी कोरोना वायरियर्स को सम्मान दिया गया. हरियाणा के पंचकुला में हेलीकॉप्टर द्वारा एम्स के डॉक्टर्स को सम्मान दिया गाय.

Haryana: Indian Army band performs outside Government Hospital, Panchkula to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/BbLw8S3hsh

— ANI (@ANI) May 3, 2020