नई दिल्ली: तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है. अफगानिस्तान में लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं. एक वक़्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है. बड़ा वर्ग भुखमरी का सामना कर रहा है. ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों को मदद की ज़रूरत है. इस बीच भारतीय गेहूं भी अफगानिस्तान नहीं जा पा रहा है. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे लेकर बयान दिया है.Also Read - तीर्थयात्रा के लिए पाकिस्तान जाएंगे भारत के सिख श्रद्धालु, पाक उच्चायोग ने 3 हजार वीजा जारी किए

इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, वो परेशान करने वाली हैं. वह भारतीय वाहनों को पाकिस्तान के जरिये रास्ता देने को लेकर विचार करेंगे, ताकि भारत से गेहूं अफगानिस्तान में पहुंच सके. Also Read - पाकिस्तान में महिला इंस्पेक्टर ने दूसरी महिला को नंगा कर सबके सामने नचवाया, मिली ये सजा

Pakistan PM Imran Khan has said that Islamic country would “favourably” consider Taliban Govt’s request for transporting wheat offered by India through the country on an “exceptional basis” for humanitarian purposes: Pak media

— ANI (@ANI) November 13, 2021