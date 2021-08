Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान संकट पर सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. यह बैठक गुरुवार को दिन में 11 बजे होगी. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर कहा, ‘अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे होगी. बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के मौजूदा हालत पर ब्रीफ करेंगे. सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को निमंत्रण भेजा गया है.Also Read - कौन है Taliban के खिलाफ जंग छेड़ने वाला अहमद मसूद? आतंकियों के चंगुल से 3 जिलों को कराया आजाद

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विदेश मंत्रालय को अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रमों (Afghanistan Crisis) के बारे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को जानकारी देने का निर्देश दिया है. Also Read - Bihar CM Nitish Kumar: जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, तेजस्वी-मांझी भी हैं साथ

Floor Leaders of Political Parties would be briefed by EAM @DrSJaishankar on the present situation in Afghanistan, on 26th August, 11am in Main Committee Room, PHA, New Delhi. Invites are being sent through email. All concerned are requested to attend. https://t.co/iBX9NRd0qq

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 23, 2021