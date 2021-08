Afghanistan Crisis: अफगानिस्‍तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत ने पहली बार इस संगठन से बातचीत की है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मंगलवार को तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई से मुलाकात की. दोनों पक्षों के बीच पहला उच्च स्तरीय संपर्क उस दिन हुआ है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के अभियान को पूरा कर लिया है.Also Read - इंदौर में भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले का तालिबान कनेक्शन, गृहमंत्री बोले- बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है

विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजदूत मित्तल ने बैठक में चिंता जताते हुए कहा कि भारत विरोधी कृत्यों और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी के साथ-साथ भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों की यात्रा पर भी चर्चा की गई.

मंत्रालय ने कहा कि तालिबान नेता ने मित्तल को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर सकारात्मक ढंग से गौर किया जायेगा.

Ambassador Deepak Mittal raised India’s concern that Afghanistan’s soil should not be used for anti-Indian activities and terrorism in any manner. The Taliban Representative assured the Ambassador that these issues would be positively addressed: MEA

