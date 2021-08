Afghanistan Crisis LIVE: भारतीय वायु सेना का विमान सी-17 ग्लोबमास्टर काबुल से हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है. आज सुबह ही इस विमान ने 168 यात्रियों के साथ काबुल से उड़ान भरी थी और सबको सुरक्षित लेकर हिंडन एयरबेस में उतरा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस विमान में 107 भारतीय नागरिकों के साथ अफगानी भी सवार थे. विमान में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षित भारत में लैंडिंग करा ली गई है.Also Read - Afghanistan Crisis: श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए सड़क मार्ग का इस्‍तेमाल कर पाकिस्‍तान पहुंचेगी अफगान टीम

इस विमान से काबुल से हिंडन पहुंचे 107 भारतीय में भारतीय मूल के अफगानी सांसद नरेंदर सिंह खालसा, अनारकली होनरयार और इनके परिवार भी शामिल हैं. होनरयार और खालसा उन लोगों में शामिल थे जिन्हें तालिबान शनिवार को काबुल एयरपोर्ट से तालिबानी सैनिक अपने साथ ले गये थे. तालिबान ने कहा था कि ये अफगानी हैं इसलिए ये लोग देश नहीं छोड़ सकते हैं. हालांकि, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था. आज सुबह भारत पहुंचने पर नरेंदर सिंह खालसा भावुक हो गए और कहा कि 20 साल से जो भी किया सब खत्म हो चुका है.

#WATCH | Afghanistan’s MP Narender Singh Khalsa breaks down as he reaches India from Kabul.

“I feel like crying…Everything that was built in the last 20 years is now finished. It’s zero now,” he says. pic.twitter.com/R4Cti5MCMv

