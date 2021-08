Afghanistan Crisis Live Updates: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात पल-पल बदतर हो रहे हैं. इस बीच भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों और अधिकारियों को निकालने के लिए भारतीय वायु सेना का सहारा ले रही है. रिपोर्ट के मुताबिक अब से कुछ ही समय पहले वायु सेना के सी-17 विमान ने काबुल से उड़ान भरी है. इस विमान में 120 भारतीय अधिकारी सवार हैं. यह विमान ईरान के हवाई क्षेत्र होते हुए भारत आएगा. इसके दोपहर तक भारत पहुंचने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों को बीते शाम अधिकारियों हवाई अड्डे के सुरक्षित क्षेत्र में लाया गया था.Also Read - Afghanistan Crisis: 120 सिख-हिंदू परिवार ने काबुल के गुरुद्वारे में ली शरण, नेता ने कहा- हालात बेहद खराब

Indian Air Force C-17 aircraft has taken off from Kabul with more than 120 Indian officials in it. The staff was brought inside the secure areas of the airport safely, late last evening: Sources pic.twitter.com/fn6XV4p8rF

